Бабье лето отменяется: в Екатеринбурге прошла гроза, ожидаются дожди с мокрым снегом

В Екатеринбурге сегодня прошла гроза: молнии и гром наблюдали в разных районах города. По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, это нормальное явление для середины сентября, хотя и не такое частое.

«Грозы у нас бывают и в сентябре, и иногда в октябре при теплой погоде, – прокомментировала Галина Андрияновна. – Но бабьим летом сегодняшнюю погоду назвать, конечно, нельзя. Прошел дождь, сыро. А бабье лето все-таки обычно сопровождается солнечной погодой».

Но сегодня и завтра в Екатеринбурге и области еще будет тепло. По данным синоптиков, 14 сентября в разных районах ожидается +12 ...+17 градусов на юге – до +22 °C. Завтра, 15 сентября, – +8 ...+13 градусов, на юге – +15 ...+20 °C.

«Завтра к вечеру снова ожидаются дожди, после чего уже начнет холодать», – сообщила Галина Шепоренко.

16 августа днем будет +7 ...+12 °C, ночью – всего +2 ...+7. Пройдут кратковременные дожди, местами – с мокрым снегом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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