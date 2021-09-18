На Урале выпал первый снег (ФОТО)

В Свердловской области выпал первый снег. Ночью температура воздуха в некоторых районах региона опускалась ниже нуля. Фотографии заснеженных тропинок и деревьев опубликовали сотрудники Висимского биосферного заповедника. Он находится примерно в 150 километрах от Екатеринбурга.

Напомним, температура воздуха ещё в начале недели поднималась до +20 градусов днем, но сразу за недолгим теплом пришло резкое похолодание. Бабьего лета, судя по прогнозам синоптиков, на Урале не будет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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