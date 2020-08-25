Тагильчанин до смерти забил годовалого сына

Житель Нижнего Тагила 1986 г. р. арестован по обвинению в особо тяжком преступлении в отношении собственного ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, ребенок 2019 г. р. погиб 20 августа 2020 года.

По данным следствия, вечером этого дня отец, за что-то разозлившись на сына, несколько раз ударил его по голове. Мальчик умер на месте происшествия. Обвиняемый отнес тело ребенка в другую комнату и скрылся. Первой тревогу забила бабушка ребенка, которой зять должен был привезти внука. Вскоре обвиняемый был установлен и задержан по горячим следам.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока он помещен под стражу до 20 октября 2020 года включительно. Свою вину задержанный признал частично. С учетом обстоятельств дела будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, вблизи рынка. Задержанный мужчина и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за кражи, наркотики и другие», – отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 25.08.20

25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / За выходные гаишники поймали более 900 автомобилистов, выезжавших на встречную полосу. / Прокуратура: АО «Мариинский прииск» уже штрафовали за задержку зарплаты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»