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Четверг, 19 августа 2021, 10:24 мск

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Вынесен приговор отцу, насмерть забившему годовалого сына

Ленинский суд Нижнего Тагила признал местного жителя Алексея Рыкова 1984 г. р. виновным в том, что насмерть забил своего годовалого сына.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, установлено, что преступление совершено вечером 20 августа 2020 года. Находясь дома, Рыков нанес ребенку не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее, рукам и ногам. От полученных травм мальчик скончался на месте.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что после этого злоумышленник отнес тело ребенка в другую комнату и вышел из квартиры. Первой тревогу забила бабушка, которой зять должен был привезти внука. Вскоре обвиняемый был найден полицейскими. «Задержанный мужчина и ранее был не в ладах с законом – имеет судимости, в том числе за кражи, наркотики», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Рыкову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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