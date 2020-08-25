Завершено банкротство автодилера, одного из старейших в Екатеринбурге

Окончено конкурсное производство компании «Уралфрансавто». Как сообщается в материалах Арбитражного суда Свердловской области, после реализации имущества удовлетворено менее 30% требований кредиторов, общая сумма выплат составила 387 млн рублей.

Дилерский центр признали банкротом в марте 2016 года, заявителем был «ЮниКредит банк». Компания занималась реализацией Peugeot и Citroen, это один из старейших автоцентров в Екатеринбурге, он открылся еще в 90-е годы, но не смог пережить кризис 2014-го. Также были признаны банкротами владельцы компании Александр Иванской и Григорий Балакин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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