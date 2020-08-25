Павел Креков: в обсерваторы теперь помещаем только трудовых мигрантов

В Свердловской области окончательно отказались от помещения в обсерваторы граждан России, вернувшихся из-за рубежа. Осталась только одна категория прибывших из-за границы, которую помещают под наблюдение, – это трудовые мигранты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. «Надо понимать, что Таджикистан, Киргизия, Узбекистан сейчас очень серьезно охвачены эпидемией Covid-19», – пояснил он.

Остальным людям, прилетевшим из-за границы, достаточно в течение трех дней после прибытия сдать анализ ПЦР (за свой счет). «Если у человека нашлись деньги, чтобы летать за границу, и тут найдутся», – заметил Креков добавив, что цена вопроса – около полутора тысяч рублей, лабораторий достаточно, а очередей нет. Также он сообщил, что уже есть несколько граждан, которых оштрафовали за несвоевременную сдачу анализа.

Как уже писал «Новый День», с момента возобновления авиасообщения с другими странами в Екатеринбург из-за рубежа прибыли 1 132 человека, почти все они сдали тесты на коронавирус и заполнили анкеты на портале госуслуг. Положительные тесты на Covid-19 были у трех человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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