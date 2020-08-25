«Гринвич» показал, каким будет первый в Екатеринбурге фуд-маркет (ФОТО)

В Екатеринбурге к концу года откроется первый в городе фуд-маркет, который назвали E-story. На третьем этаже «Гринвича» на площади 5 тысяч квадратных метров разместятся 50 ресторанов различных концепций. Формат предусматривает, что каждый ресторан будет иметь свою специализацию, заведений, где готовят все – от пиццы до борща, здесь не будет.

Уже известно, что здесь появятся заведения паназиатской, вьетнамской, китайской, русской, узбекской, чешской, грузинской кухонь, заведения, специализирующиеся на десертах, кофе, полезном питании, будут работать как местные рестораторы, так и из других городов.

«У нас очень сильная конкуренция между участниками, мы устраиваем дегустацию, отбор. На фо-бо у нас желающих очень много было, порядка 10 заявок с одним и тем же супом, и каждый считает, что у него самый вкусный. Чтобы это проверить, мы устраиваем слепые дегустации, изучаем, смотрим, выносим вердикт. Поэтому у нас не будет десять фо-бо, десять пицц. Да, с точки зрения аренды это был бы самый простой путь, но мы не хотим им идти, мы хотим создать уникальное пространство», – рассказала Екатерина Шихова, соавтор концепции.

Зона фуд-маркета находится на третьем этаже «Гринвича» со стороны улицы Радищева, выходы организованы с Радищева, Вайнера и около кинотеатра. К открытию заработает лифт, ведущий сразу к ресторанам, минуя торговые площади.

Организаторы рассчитывают на ежедневную проходимость в 6-8 тысяч посадочных мест, но думают, что объективно будет больше. Предусмотрено 1100 посадочных мест, из них около 400 – на втором уровне, более уединенные.

Для детской зоны предусмотрены более низкие столы. Кстати, здесь будет обустроена большая детская зона с разделением по возрастам, комната родителя и ребенка. Еще одна площадка – мини-рынок, где можно будет заказать вино, купить сыры, фермерские продукты, фрукты.

Фуд-маркет станет не только зоной для еды, неподалеку от бара установят сцену, где будут проходить концерты, мастер-классы, паблик-токи, лекции. Под техническое пространство отведено около тысячи квадратных метров.

В «Гринвиче» продолжит работу и традиционный фуд-корт – в пятой очереди торгового центра, где представлены KFC, PingPong, «Поль Бейкери», «Вилка-ложка», и другие точки общественного питания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 25.08.20

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