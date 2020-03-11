В «Гринвиче» на реконструкцию закрылся фуд-корт – скоро там будет фуд-маркет (ФОТО)

На третьем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич» (вход со стороны улицы Радищева) закрылся на реконструкцию фуд-корт. Как уже писал «Новый День», в торговом центре решили сменить концепцию зоны с ресторанами – и вместо площадки, где, в основном, были представлены фаст-фуд сети, открыть фуд-маркет.

Принципиальное отличие в том, что на фуд-маркете будут работать рестораны с разной концепцией, например, бар с морепродуктами или кафе грузинской кухни. Открытие проекта назначено на четвертый квартал 2020 года, сообщили «Новому Дню» организаторы. Известно, что над проектом работает московское дизайн-бюро, ресторанные консультанты и продюсерская команда. «Мы следим за трендами рынка, понимаем необходимость перезагрузки существующих форматов, поэтому готовы отдать весь третий этаж под реализацию фуд-маркета», – пояснили в ТРЦ «Гринвич».

Уже известно, что на фуд-маркете будут работать около 50 участников – местных и иногородних рестораторов, фермеров, гастро-брендов. Среди потенциальных участников – Кирилл Шлаен («Агонь», Pinzeria Bontempi, Double grill&bar, Carbonara), Валентин Кузякин («Гастроли», Engels, «Крабы гады»), Вячеслав Новиков («Горожане», Muru) и другие. В «Гринвиче» продолжит работу и традиционный фуд-корт – в пятой очереди торгового центра, где представлены KFC, PingPong, «Поль Бейкери», «Вилка-ложка», и другие точки общественного питания.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

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