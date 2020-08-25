Зарезавший ребенка из-за пролитого спирта ирбитчанин приговорен к 19 годам строгого режима (ФОТО)

Свердловский облсуд вынес приговор 42-летнему жителю Ирбита Александру Окулову, который зарезал 2-летнюю внучку своей сожительницы из-за пролитой кружки спирта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, подсудимый приговорен к 19 годам в колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал. По его версии, ребенка убил неизвестный, который мог проникнуть в квартиру, пока он спал.

Напомним, зверское убийство произошло 23 марта 2019 года. По версии следствия, мужчина выпивал с матерью ребенка, своей падчерицей, потом женщина ушла на работу, а он продолжил застолье. В квартире было двое детей – двухлетняя девочка и ее трехлетний брат. Мужчина налил себе спирт в кружку, и поставил ее на стол. Девочка играла рядом и случайно опрокинула кружку. Дедушка оттолкнул ребенка и снова налил. Девочка, играя, опрокинула и эту кружку. Тогда ирбитчанин схватил ее за шею и вынес в коридор – это видел старший ребенок. В коридоре мужчина 48 раз ударил малышку ножом и как минимум 15 раз швырял ее об угол холодильника. Девочка скончалась на месте.

Екатеринбург, Ирбит, Евгения Вирачева

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