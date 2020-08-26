В Екатеринбурге перекресток Чкалова – Краснолесья снова залило фекалиями из канализации

В Екатеринбурге в очередной раз перекресток на Юго-Западе залило нечистотами из канализации. По словам местных жителей, неприятный запах чувствуется по всему району. Канализация в этом месте регулярно засоряется бытовым мусором. Аварийная бригада уже приступила к устранению засора.

«На перекрестке Краснолесья и Чкалова снова потоп – течет вода с фекалиями. Запах отвратительный», – рассказали «Новому Дню» жители района. В пресс-службе МУП «Водоканал» подтвердили, что на данном участке произошла авария, бригада уже выехала на место. Причина пока неясна, но чаще всего канализация засоряется из-за сброса бытового мусора.

Жители района говорят, что именно в этом месте нечистоты на поверхность выходят часто. Ранее «Новый День» уже писал о прорыве на Чкалова – Краснолесья. Тогда представители Водоканала говорили, что иногда из этого колодца за раз достают до 100 килограммов тряпья.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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