На Юго-Западе перекресток залило фекалиями из засорившейся канализации

Сегодня утром перекресток улиц Краснолесье и Чкалова залило фекалиями. «Вся дорога залита, перекресток не пройти – на пешеходной части тоже залито все. Вонь стоит, аж глаза режет», – рассказали читатели «Нового Дня».

Как выяснилось, это проблемный перекресток, который регулярно подтапливает канализационными стоками. В МУП «Водоканал» подтвердили, что заявка по поводу засора находится в работе.

«На этом участке засоры периодически бывают. Как правило, причиной становится бытовой мусор, который в канализацию сбрасывают абоненты. Конкретно на этом участке причиной засора становится тряпье, достают около 100 кг», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МУП «Водоканал».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге за счет бюджета будут высаживать деревья в декабре по суперценам. / Нижнетагильская прокуратура и полиция ловят организаторов свалки из голов, копыт и потрохов животных (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»