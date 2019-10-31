Мертвые котята, подгузники и курицы. Что екатеринбуржцы спускают в унитаз

Жители Екатеринбурга ежедневно выводят из строя канализационные системы. По статистике Водоканала, в 99% случаев в засорах и прорывах виноваты граждане, которые используют унитазы как мусорное ведро.

Сегодняшний инцидент на Юго-Западе города тоже случился из-за того, что в канализацию попал мусор. «В унитазы попадает еда, даже не остатки, а целиком курицы, например. Самые талантливые открывают крышки люков и бросают крупный мусор, например, тряпье, покрышки от автомобилей и даже железобетонные блоки со строек. Недавно нашли в коллекторе снегоуборочную лопату. Еще большая проблема с общепитом – из-за тех, кто не ставит жироуловители, забивается сеть, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МУП «Водоканал». – Еще бывает, что ассенизаторы находят коллектор в отдаленном от города районе, но приближенном к садам, за деньги собирают содержимое туалетов, а потом сбрасывают в коллектор, открывая люк, а сеть на такие нагрузки не рассчитана».

У сантехников управляющих компаний своя статистика. В основном, жители спускают в канализацию продукты питания – особенно спустя некоторое время после завершения садово-огородного сезона, тогда в унитазы отправляются килограммы яблок, груш, кабачков и даже арбузов. Другое пиковое время – новогодние каникулы, когда в подвальных трубах возникают настолько сильные засоры, что устранить их возможно лишь разрезав систему. «В доме на Ленина, 54/4, вытащили из канализации два ведра яблок. Раньше в этом же доме причиной тяжелейшего засора стали спущенные в унитаз тапки. После новогодних каникул часто наши специалисты выуживают из так называемых ревизий елки, елочные игрушки», – рассказали в одной из управляющих компаний города.

В канализации находят также игрушечные машинки, освежители, банки из-под майонеза, мыльницы, панталоны, подушки и другие странные предметы. «Однажды, устраняя засор, мы извлекли из канализации стеклянную пивную кружку, правда, без ручки. Как-то раз вынули из «ревизии» железный лом. Был случай – выловили футболку и джинсы. Если честно, были готовы к тому, что вслед за одеждой могут появиться части человеческого тела», – рассказал представитель другой УК.

Часто из канализации коммунальщики достают домашних питомцев – утопленных котят, хомячков, попугайчиков, рыб. «В одном из наших домов, судя по всему, живет рыбак. Излишки улова он выбрасывает в унитаз и засоряет всю систему. Последний раз наши специалисты, прочищая засор, вытащили штук тридцать крупных карасей. Еще очень большая проблема – это наполнитель для кошачьих туалетов, он буквально цементирует трубы. Хуже только памперсы. Иногда они так сильно разбухают, что приходится разбирать стояки», – добавили в третьей управляющей компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.19

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