В облсуде обжалуют приговор по делу об обрушении крыши ЗиКа с четырьмя погибшими

В Свердловском областном суде сегодня рассматривают апелляцию на приговор четырем гражданам, признанным виновными по громкому делу об обрушении крыши одного из цехов завода имени Калинина в ноябре 2016 года, когда погибли четыре человека и еще 16 получили травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, жалобу подали адвокат, прокурор, потерпевший и законный представитель потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2016 года. На заводе имени Калинина, где производят комплексы С-300 и другое оборудование для установок ПВО, рухнула крыша на участке между 42-м и десятым цехами в корпусе № 15. Четверо рабочих завода – Антипин, Добрынин, Тимохин и Суворов – погибли. 14 человек получили травмы. Сотрудники показали, что крыша в цеху постоянно текла, но во время ремонта на нее складывали тяжелые стройматериалы.

Перед судом в апреле 2020 года предстали четверо: заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа Валерий Шмелев и два подрядчика по ремонту – Юрий Ожиганов и Илья Кондрашин. Приговоры оказались неожиданно мягкими – от двух до трех лет условно, с запретом на руководство строительными работами, ограничение свободы. При этом трое – Гаганов, Ожиганов и Шмелев – освобождены от наказания в связи с истечением срока давности (прошло более двух лет) и смягчающими обстоятельствами. Гаганов – немолод, но пытался спасти рабочих с места аварии, Шмелев активно сотрудничал со следствием и имеет малолетнего ребенка, подобные обстоятельства и у Ожиганова. Деловой партнер Ожиганова Андрей Андриевских скончался до суда.

Судья Анна Иванова на заседании сообщила, что зам главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов должен был контролировать эксплуатацию всех основных фондов завода, они должны были быть безопасными для жизни и здоровья сотрудников. Между тем здание корпуса № 15 эксплуатировалось без капитального ремонта с 1964 года, о чем докладывал Гаганову начальник отдела 49 Орловских (согласно показаниям самого Орловских). В 2016 году Гаганов заключил договор подряда на ремонт кровли с учредителем «СК «Крона» Юрием Ожигановым, который представил недостоверные данные о квалификации своих сотрудников: строительного образования у большинства из них не было, а часть – вообще никогда не работали на эту компанию. Затем, на следствии, он показал, что постоянных сотрудников в фирме не было вообще, они набирались под конкретный заказ.

Потом выяснилось, что близкая родственница одного из руководителей «Кроны» служила на ЗиКе, и фирме запретили там работать. Тогда Ожиганов и Андриевских основали новую компанию – «Наш дом», директором которой стал их старый знакомый Илья Кондрашин. Сам Кондрашин в ходе следствия признал, что был только номинальным директором, фактически компанией «Наш дом» руководили Ожиганов и его компаньон Андриевских. «Наш дом» зашел на объект с задачей полностью обновить кровлю цеха № 15. Признаков аффилированности между двумя компаниями на заводе не заметили.

Сотрудник отдела № 49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа Валерий Шмелев должен был проконтролировать подрядчиков, качество их работы и материалов, но этого сделано не было. В частности, он упустил из виду, что подрядчики сложили на старую кровлю стройматериалы, из-за чего предельная нагрузка на конструкцию, по словам судьи, была превышена в 2,7 раза, а на отдельных участках – более чем в 5 раз. Фактически новую кровлю стелили прямо на старую, отслужившую свой срок. Подрядчики Кондрашин и Ожиганов поторопились с ремонтом до начала зимы, а специалисты ЗиКа не проконтролировали ситуацию, хотя, по мнению суда, могли и должны были предвидеть последствия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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