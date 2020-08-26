Свердловские школы не планируют переходить на три смены ради профилактики коронавируса

В Свердловской области не планируется переводить школы на работу в три смены, как в некоторых других регионах России, сообщили в профильном министерстве. Чтобы развести потоки детей, достаточно будет правильно сформировать расписание, убеждены специалисты.

В некоторых российских регионах из-за антикоронавирусных мер школы переходят на работу в три смены, – писал ранее «Новый День». Об этом сообщала на пресс-конференции в Москве директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина. По ее словам, сейчас во многих школах идет «тотальное переоборудование кабинетов – например, актовых залов, кабинетов технологий в обычные классы, где будут проводиться уроки». А нехватка кабинетов закономерно приводит к появлению в школах второй и третьей смены. Появление в школах третьей смены подтверждали и опрошенные экспертами ОНФ родители.

В Свердловской области пока не планируется вводить в школах третью смену, сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики региона.

«На сегодняшний день принято решение о том, что ограничивать количество учащихся в классе не будут, поскольку данная мера не содержится в разработанных Роспотребнадзором санитарных нормах и правилах. Предполагается, что за каждым классом будет закреплена аудитория, в которой дети будут находиться в течение учебного дня, – сообщили в министерстве. – Исключение будет сделано только для занятий в специализированных кабинетах, например, по физике, химии, технологии, а также в спортивных залах. Для того чтобы учебный процесс в данных кабинетах был безопасным, соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, в частности, установлены бактерицидные облучатели, рециркуляторы».

В ведомстве также рассказали, что руководителям школ дали методические рекомендации по составлению расписания, которое позволит одновременно распределить потоки учащихся и при этом не допустить появления дополнительных смен. При этом в министерстве не пояснили – каким именно образом будут разводить потоки учащихся в тех школах, где и раньше были проблемы с нехваткой учебных классов. Например, такая школа есть в селе Косулино – там дети учатся в библиотеке, актовом зале и учительской.

Если у родителей остались вопросы по организации обучения в школе во время пандемии коронавируса, они могут позвонить на горячую линию минобразования по номеру 8 (343) 312-00-04 (доб. 082, 085, 080).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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