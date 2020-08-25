Школы в России из-за антиковидных мер переходят на работу в три смены

В российских регионах из-за антикоронавирусных мер школы переходят на работу в три смены. Это вызывает озабоченность и родителей, и педагогических коллективов, сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина.

«Не все школы, особенно в регионах, могут обеспечить выполнение этих требований. По абсолютно объективным обстоятельствам. К сожалению, сейчас выкручивают руки педагогам, администраторам этих школ, с тем, чтобы соблюдать эти правила», – сообщила Рашина.

В частности, пояснила она, речь идет об инфраструктуре учебных заведений, которая не может обеспечить полное выполнение требований даже в Москве.

«Моя мама – педагог общеобразовательной школы в Москве. Кабинетов, к огромному сожалению, не хватает, – рассказала эксперт ОНФ. – То есть сейчас идет тотальное переоборудование кабинетов – например, актовых залов, кабинетов технологий в обычные классы, где будут проводиться уроки. Если мы говорим, что в Москве такие сложности, связанные с нехваткой помещений, то что говорить про отдаленные сельские школы».

Нехватка кабинетов закономерно приводит к появлению в школах второй и третьей смены. В частности, это показал мониторинг, в рамках которого были опрошены родители и педагоги российских школ, сообщила эксперт.

«Если мы говорим про отдаленные регионы, то сами школы вынуждены переходить на работу даже не во вторую, но и в третью смену, – рассказала она. – К нам сейчас с таким вопросом обратились родители. И надо понимать, что сложно не только родителям приводить и забирать ребенка в третью смену, когда уроки заканчиваются в 20:00, но и самим педагогам. Это колоссальная нагрузка на педагогов, они должны работать в три смены. Как будет делиться нагрузка, как будет решаться вопрос с оплатой труда таким педагогам, рассчитывают ли на дополнительную оплату региональные бюджеты?».

При этом у родителей младших школьников возникают серьезные опасения по поводу того, что работодатель не поймет необходимость отводить ребенка на уроки уже не до начала рабочего дня, а к 11 или 12 часам.

«Есть вариант – перевести ребенка на семейное образование», – заявила в ответ председатель Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты России Ирина Волынец, отметив при этом, что «это дорогое удовольствие и не каждому под силу». При этом, признала она, решение отпускать или нет сотрудника для того, чтобы он мог отвести ребенка в школу, будет отдано целиком на откуп работодателю. «Никаким законом нельзя обязать работодателя идти навстречу сотруднику», – сообщила она.

Кроме того, вопросы у экспертного сообщества вызывает и норма, согласно которой при обнаружении коронавируса у одного из учеников, весь класс должен быть отправлен на карантин. Однако учителя, который ежедневно несколько часов общался с этим классом, данное требование не касается.

«Дети – не единственные участники учебного процесса. Это в том числе педагоги, и мы должны в равной степени с пониманием относиться к правам всех участников учебного процесса», – подытожила Виктория Рашина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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