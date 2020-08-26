В лесах Свердловской области разыскивают десять человек

Вместе с сезоном грибов в Свердловской области начался рост числа потерявшихся в лесу – сейчас спасатели и добровольцы ищут десять человек.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков, за весенне-летний сезон этого года поступила информация о 50 пропавших, к августу прошлого года, для сравнения, потерялись 27 человек. Такой рост он связал с коронавирусными ограничениями, продолжительной жарой и наступившим сейчас грибным сезоном с небывалой урожайностью. На сегодняшний день МЧС занимается поисками 9 человек. Накануне в Тугулымском районе потерялся 41-летний мужчина, под Первоуральском пропала 61-летняя женщина, днем ранее 70-летний мужчина заблудился в лесу под Нижним Тагилом, в Горноуральском районе с 22 августа ищут 70-летнего пенсионера, под Ирбитом 20 августа потерялся 81-летний дедушка, еще раньше, с 19 августа, начался поиск 38-летнего мужчины в лесу под Алапаевском, более недели, с 18 августа, близ Первоуральска ищут 67-летнего мужчину, а с 17 августа пытаются найти женщину, которая пропала в Качканарском лесу.

Координатор и основатель отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Станислав Казаков добавил, что у волонтеров есть информация о 74-летнем пенсионере, который пропал в районе Кушвы, кроме того, волонтеры ищут екатеринбуржца, потерявшегося в лесу у села Демьянское Тюменской области. Решение о продолжительности поисков принимает полиция, обычно после 10 дней они сворачивают поиски и возбуждают уголовное дело, но по просьбе родственников поиски могут быть продолжены.

«Мы неожиданно столкнулись с ситуацией, когда люди, которые уходят за грибами и ягодами, не готовятся вообще. Такое ощущение, что они уходят, просто чтоб набрать грибов и остаться в лесу. Я понимаю, думают: да что случится, я столько лет этот лес знаю. Я вернулся с поиска в Ирбите: за одно только лето лес изменился до неузнаваемости. Еще проблема – родственники не знают, в какой лес уходят их бабушки и дедушки. Нас стало больше, мы [с МЧС] стали работать слаженнее, появилась координация. Но все-таки нужно работать на профилактику, на предотвращение», – отметил координатор поискового отряда.

Сергей Щербаков напомнил, как стоит уходить в лес, чтобы вернуться оттуда. Он обратил внимание, что любимые населением камуфлированные костюмы на самом деле не видны в лесу, необходимо что-то яркое, отлично подойдут одноразовые дождевики, к примеру. При себе необходимо иметь воду, средства связи, power-bank, спички, нож – это минимальный необходимый набор. В случае проблем надо звонить по телефону 112, вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи.

Казаков заметил, что в лесу есть еще одна опасность – местные жители, к тому же в этом году медведи часто выходят близко к населенным пунктам. Волонтер также дал совет родственникам грибников. «Спросите у них, в какой лес они уходят. И еще, у нас, когда человек задержался из леса на час или два, никакого чувства паники, что он мог заблудиться, не возникает. Потому приходят заявки на вторые-третьи сутки, когда меньше шансов найти человека живым. Нужно научить родственников правильно реагировать, лучше позвонить в МЧС, поисковый отряд, и пусть через пять часов он сам выйдет из леса, чем только на третьи сутки мы начнем искать».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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