Девочка, которую отец-алкоголик прокатил на мотоцикле, остается в тяжелом состоянии на ИВЛ

Детей, которые накануне под Кировградом получили травмы из-за пьяного отца на мотоцикле, перевезли в екатеринбургскую ДКБ № 9. Состояние шестилетней девочки оценивается как тяжелое, у нее открытая черепно-мозговая травма, она находится на ИВЛ, без сознания. Ее девятилетнего брата готовят к операции – у мальчика сломаны ноги. Об этом «Новому Дню» рассказал информированный источник. В пресс-службе горздрава агентству отказались отвечать на вопрос о состоянии детей, пресс-секретарь Екатерина Макашина отметила, что у нее нет письменного согласия родителей на разглашение информации в СМИ.

Напомним, в поселке Левиха вчера мотоцикл с коляской врезался в столб. За рулем был пьяный мужчина, который решил покатать своих детей. Он просто не смог удержать технику на дороге и после аварии очень переживал за разбитый мотоцикл. Мать детей пришла на место аварии, но происходящего понять не смогла, так как была пьяна. Родителей неоднократно лишали родительских прав, последний раз в правах их восстановили в феврале этого года, потом опека снова выходила в суд, но ходатайство об очередном лишении родительских прав оставили без удовлетворения.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

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