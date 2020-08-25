Под Кировградом двое детей получили тяжелые травмы из-за пьяного отца на мотоцикле (ФОТО)

В поселке Левиха мотоцикл с двумя детьми в люльке врезался в столб, у мальчика сломаны ноги, у девочки проломлен череп. Виноват в аварии их пьяный отец, которому захотелось покатать ребят. После ДТП он сильно переживал за состояние мотоцикла.

Авария произошла сегодня около полудня, ее свидетелями стали водитель и пассажир «Шевроле». Легковушка ехала навстречу мотоциклу, видеорегистратор записал, как «Иж-Юпитер-5» с люлькой повело на правую обочину, после чего он врезался в столб. Ни у 35-летнего «байкера», ни у 9-летнего мальчика, ни у 6-летней девочки не было шлема. Девочка пострадала сильнее всех, у нее открытая черепно-мозговая травма, решается вопрос о ее перевозке в больницу Верхней Пышмы, ее брат находится в местной больнице с переломами обеих голеней.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что мужчина решил прокатить на мотоцикле своих детей. При этом он находился в состоянии опьянения, что подтверждено и проведенным освидетельствованием, результат которого 1,570 мг/л, что соответствует сильному опьянению», – сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Скорую на место ДТП вызвали очевидцы из «Шевроле», они же оказывали детям первую помощь, девочка при этом была без сознания, а мальчик очень переживал за сестру, которая ударилась головой о столб. Водитель же был спокоен, осматривал мотоцикл и сокрушался о причинении ему ущерба. Технику алкоголик купил пару дней назад, на учет в ГИБДД не поставил, мужчина не имеет прав и состоит на учете у нарколога. Мать детей находилась дома, была пьяна. После ДТП она пришла к месту аварии, но так и не поняла, что случилось.

В полиции отметили, что это неблагополучная семья, родителей неоднократно лишали родительских прав, в феврале 2020 года в правах их в очередной раз восстановили, в этом же году опека снова вышла в суд с ходатайством о лишении, но исковое заявление в городском суде оставлено без удовлетворения. Сейчас мужчина задержан, он будет привлечен к ответственности за нетрезвое вождение и езду без прав.

Кировград, Людмила Прокофьева

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