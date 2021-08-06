Пострадавшие дети, которых пьяный отец катал на мотоцикле, получат от него по 300 тысяч

Двое детей, которые по вине пьяного отца пострадали в ДТП, получат от него компенсацию морального вреда – по 300 тысяч рублей каждый. Такое решение вынес городской суд Кировграда по иску прокурора. Отец лишен родительских прав и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в августе 2020 года в поселке Левиха Кировградского района мотоцикл с двумя детьми в люльке врезался в столб, у 9-летнего мальчика были сломаны ноги, у 6-летней девочки проломлен череп. Виноватым в аварии оказался их пьяный отец, которому захотелось покатать ребят. После ДТП он сильно переживал – за состояние мотоцикла.

В декабре 2020 года суд признал отца детей, Сергея Тезекова, виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Кировград, Елена Владимирова

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