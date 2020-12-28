Отца, который пьяным катал детей на мотоцикле и врезался в столб, отправили в колонию на 3 года

В Кировграде суд вынес приговор в отношении Сергея Тезекова, который в августе этого года пьяным решил покатать двоих детей в люльке трехколесного мотоцикла. Мужчина врезался в столб, из-за чего дети получили множество тяжелых травм. По решению суда Тезеков отправится в колонию-поселение на 3 года.

Как писал «Новый День», в августе 2020 года в поселке Левиха мотоцикл с двумя детьми в люльке врезался в столб, у мальчика были сломаны ноги, у девочки проломлен череп. Виноватым в аварии оказался их пьяный отец, которому захотелось покатать ребят. После ДТП он сильно переживал за состояние мотоцикла.

Сегодня Кировградский городской суд признал отца – Сергея Тезекова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим в состоянии опьянения другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В суде обвинитель рассказал, что Тезеков был за рулем мотоцикла в состоянии опьянения, более того – не имел водительских прав. На самом «Иже» не было номеров, мотоцикл был в таком состоянии, что мог перевозить только одного пассажира. Но Тезеков посадил в боковой прицеп двоих своих детей – 9-летнего сына и 6-летнюю дочь. Оба были без шлемов.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Сергей Тезеков ехал со скоростью не более 60 км/час по ровной дороге, но мотоцикл на повороте все равно съехал в кювет и врезался в столб. 9-летний сын был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей. 6-летняя девочка получила закрытую ЧМТ, ушиб головного мозга, травмы органов грудной клетки и брюшной полости и прочие травмы.

«Указанные повреждения квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью. Кировградский городской суд назначил Сергею Тезекову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, суд принял решение лишить родительских прав супругов Тезековых. Ранее они уже лишались прав, но снова получили их в феврале 2020 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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