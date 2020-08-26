российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 августа 2020, 15:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

УФАС приостановила отбор подрядчика для ремонта Объездной дороги

Антимонопольщики приостановили проведение конкурса по выбору подрядчика, который займется ремонтом Объездной дороги. Как сообщается на сайте госзакупок, причиной стала жалоба от ООО «ТехСтройПартнер». Коммерсанты требуют переписать документацию в части пунктов о порядке наказания за срыв работ из-за некорректного способа наложения штрафных санкций. Отметим, «ТехСтройПартнер» – барнаульская компания, только за последний месяц она успела пожаловаться на нарушения в процедуре закупок по крупным контрактам в Саратове, Кургане, Волгограде, Уфе. Жалоба будет рассмотрена 27 августа.

Администрация Екатеринбурга объявила в августе конкурс по ремонту двух участков дорог: Объездной на участке от Крестинского, 50, до улицы 8 Марта и на Краснолесья от Амундсена до улицы Вильгельма де Геннина. Стоимость контракта – 238 млн рублей, работы, согласно техзаданию, должны быть закончены до 15 ноября этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.20

Девочка, которую отец-алкоголик прокатил на мотоцикле, остается в тяжелом состоянии на ИВЛ. / Патриотизм и котики: новые политические партии на Урале. / На довыборах в заксо появятся видеорегистраторы – следить за подсчетом голосов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,