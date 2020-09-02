Ремонтом Объездной дороги займется ГУДСР

Подведены итоги аукциона на ремонт двух участков дорог – Объездной на участке от Крестинского, 50, до улицы 8 Марта и улицы Краснолесья от Амундсена до улицы Вильгельма де Геннина. Работами займется ГУДСР, они предложили минимальную цену, 178,3 млн рублей. Вторую заявку подавало ООО «Уралдортехнологии». Отметим, стоимость контракта за время торгов упала на четверть, администрация города была готова заплатить 238 млн рублей. В ходе торгов УФАС рассматривала жалобу от барнаульской компании на нарушения, но она была отклонена.

Ремонт на Объездной и Краснолесья должны были закончить до 15 ноября, то есть у победителя аукциона осталось два с половиной осенних месяца.

За последний год ГУДСР получило 18 госконтрактов на сумму более 5 млрд рублей. В числе самых значимых: второй этап реконструкции Макаровского моста (первый этап также проводило ГУДСР) за 1,5 млрд рублей и содержание дорог регионального значения за 1 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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