В Екатеринбурге осушили Городской пруд для продолжения реконструкции Макаровского моста (ФОТО)

В Екатеринбурге начинается второй этап реконструкции Макаровского моста. Для подготовки к строительным работам снизили уровень воды в Городском пруду. Работы продлятся до 2023 года.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас водоем осушили настолько, что видно дно с обоих берегов. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что это было сделано в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста. Напомним, строительством будет заниматься ГУДСР, которое получит за выполнение работ 1,5 миллиарда рублей. Работы, по распоряжению мэра Александра Высокинского, должны быть закончены до конца 2023 года.

На втором этапе, согласно документам, предстоит разобрать старые конструкции Макаровского моста и возвести новый путепровод. На новом мосту будут проезжая часть, трамвайные пути и широкий тротуар.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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