Кандидаты в заксо потратили на кампанию от 0 до 2,3 млн рублей

Кандидат на довыборах в заксо по Краснотурьинскому округу от партии «Единая Россия», мэр Ивделя Петр Соколюк, уже потратил на кампанию 2 млн 341 тысячу 900 рублей.

Как сообщается на сайте Краснотурьинского окружного избиркома, более 210 тысяч рублей кандидат заплатил ИП Вайнштейн за выпуск информационного бюллетеня. Еще 2 млн 100 тысяч рублей он заплатил по гражданско-правовому договору Д.В. Лялиной (за какие именно услуги – не уточняется). Добавим, у кандидата Соколюка изначально был самый большой бюджет: 2 млн рублей он получил от партии «Единая Россия», еще 500 тысяч добавило ООО «СтройИнвестГарант».

Кандидата от СР Андрея Бычкова спонсирует ООО «Сталининград», директором которого он же сам и является. В начале кампании на его избирательном счету было 239 316 рублей. Кандидат потратил все до копейки – на печать баннеров в типографии «Для Вас» и размещение материала в издательской группе «ВК-Медиа».

Коммунист Николай Заморин начал кампанию со 116 520 рублями на счету. Их кандидату пожертвовала партия. Все деньги он потратил на печать информационного бюллетеня у ИП Вайнштейн.

Кандидату от ЛДПР Антону Гусеву денег на кампанию никто не дал, свои личные он тоже не вложил.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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