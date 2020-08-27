Участники клипа Alai Oli записали видео в поддержку екатеринбурженки, которую обвиняют в распространении экстремизма

Вокалистка Alai Oli Ольга Маркес и участники клипа «Зачем ты под черного легла?" (Купчино) записали видео в поддержку Полины Гузеевой, которая из-за поста 11-летней давности стала фигурантом дела о распространении экстремизма.

На видео актеры рассказывают, как 11 лет назад записывали ролик, высмеивающий человеческую глупость и расовые предрассудки. «В далеком 2010 году, когда меня позвали сниматься в этот клип, рассказали сценарий, показали клип, я согласился. Потому что отлично помнил, что такое «белый вагон», когда крепкие ребята, заходя в вагон метро, искали любого темного парня и забивали его с криками «Россия – для русских, Москва – для москвичей, а ну-ка, давай-ка, та-ра-та-та отсюда». Или когда гулял по Невскому проспекту со своей спутницей, мимо проезжал парень на велосипеде и назвал ее чернильницей. [...] И сегодня я читаю новости о том, что заведено административное дело за экстремизм против людей, которые высмеивают его, а не проявляют. [...] Человек, который завел это административное дело, мне кажется, профнепрегоден», – говорит на видео актер Давид Банаро.

Видео в поддержку Полины Гузеевой

«Я всерьез удивлен, что во власти люди могут серьезно сделать такую глупость, к слову, высмеивающую национализм, а не восхваляющую его», – комментирует Артем, еще один герой клипа.

Ольга Маркес со сцены сделала заявление в поддержку девушки: «Сейчас, спустя 11 лет, конечно, нашим органам больше нечем заняться, чем заводить дела на людей, которые когда-то просто выложили себе на стену эту песню, которая на самом деле является сатирой. И я считаю, что это беспредел. Вы со мной согласны?". Зал поддержал ее криками «Да!"

Как сообщал «Новый День», в отношении художницы из Екатеринбурга Полины Гузеевой возбудили административное дело по статье 20.29 КоАП РФ за распространение экстремистских материалов. В 2009 году она сделала репост клипа Alai Oli, в 2016 году клип с явной сатирой на расистов признали экстремистским, летом 2020 года она съездила в родной Курган. И там ее вызвали в полицию, дали на подпись шаблонную объяснительную, по тексту которой она обязуется удалить запись. Что девушка и сделала. А после узнала, что прокуратура возбудила административное дело. Между тем, в актуальной базе экстремистских материалов на официальном сайте Минюста такой материал не значится.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/701054.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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