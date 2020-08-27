Из-за пандемии в Свердловской области стали меньше уничтожать санкционку

Свердловское управление Россельхознадзора с начала 2020 года провело всего два рейда по выявлению санкционных продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Причиной сокращения проверок стали ограничения из-за коронавируса.

Как сообщила на пресс-конференции замруководителя ведомства Светлана Терехова, за первое полугодие было выявлено около 1 тонны растительной продукции из списка «продуктового эмбарго». Согласно президентскому указу № 560, сельскохозяйственные продукты из стран ЕС и США были уничтожены.

При этом Россельхознадзор не останавливал другие контрольные мероприятия и проводил аттестацию предприятий. Так, с начала года сотрудники надзорного ведомства проинспектировали более 80 тысяч тонн пищевой продукции. Более 4 тысяч тонн вызвали нарекания. Из этих партий 2 тонны продуктов были уничтожены как некачественные и небезопасные, сообщили Терехова.

В 24 партиях специалисты обнаружили карантинных вредителей. Например, зараженные томаты приходили из Армении и Узбекистана, в зарубежных поставках цветов нашли западный цветочный трипс, а в овощах из Израиля – табачную белокрылку. Светлана Терехова подчеркнула, что карантинные вредители не представляют угрозу для здоровья людей, но поражают растительность, и при распространении в Свердловской области могут нанести серьезный экономический ущерб.

Проверкой животноводческой продукцией, в том числе выявлением фальсификата, занимался отдел ветеринарного надзора. Как рассказала замруководителя свердловского Россельхознадзора Наталья Банникова, за первое полугодие было отобрано 358 проб молочной, мясной и рыбной продукции, и порядка 12% из них не соответствовали требованиям безопасности и качества. Также сотрудники отбирали пробы для выявления запрещенных пищевых добавок. Из 15 проб три показали добавку, которая не регламентирована Таможенным союзом ЕАЭС. Предприятия-нарушители прошли дополнительную проверку Россельхознадзора, за полугодие было отозвано 10 деклараций на выпуск продукции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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