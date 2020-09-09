В Екатеринбурге закопали 200 кило запрещенных грибов

В Екатеринбурге сегодня сотрудники Россельхознадзора и таможни устроили облаву на рынке – искали «санкционку». В результате рейда обнаружили 200 килограммов запрещенных грибов – шампиньонов без документов. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, партию грибов уничтожили на полигоне.

Отметим, недавно замруководителя свердловского Россельхознадзора Наталья Банникова рассказывала, что из-за пандемии в этом году рейдов по санкционной продукции стало значительно меньше, к 27 августа их провели всего два. Впрочем, только за первое полугодие была уничтожена тонна еды.



Екатеринбург, Людмила Прокофьева



Екатеринбург. Другие новости 09.09.20

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