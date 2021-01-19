Из-за пандемии Россельхознадзор уничтожил в шесть раз меньше еды, чем год назад

В 2020 году Россельхознадзор по Свердловской области закопал на полигонах 2 тонны еды, в том числе продукты из санкционного списка. В 2019 году цифра была куда выше – 12,2 тонны. Как рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель управления Владимир Гребнев, это связано с сокращением количества плановых проверок бизнеса из-за пандемии, точнее, из-за запрета на проверки, которое вводило федеральное правительство. В этом году ведомство сократило число плановых мероприятий на 63% – их было только 75, внеплановых проверок организовали 285, на 45% меньше, чем в 2019 году. Кроме того, провели 57 рейдовых мероприятий и 27 совместных с прокуратурой проверок.

«Новый День» поинтересовался, произошло ли что-то плохое из-за снижения числа проверок и не собирается ли Россельхознадзор в будущем снизить их количество. «Объявить вольницу и сказать, что проверок не будет, – у медали есть оборотная сторона, мы можем потерять в качестве и получить опасные продукты, которые допустить до потребителя нельзя. Ищутся компромиссы, насколько я знаю, готовится проект закона по мораторию на проверки малого бизнеса в 2021 году. Правительство не сидит сложа руки и пытается сделать так, чтобы и бизнес пострадал как можно меньше, и потребитель не пострадал», – прокомментировал Гребнев.

Добавим, ранее в Россельхознадзоре рассказывали, что из-за пандемии пришлось снизить число рейдов в поисках санкционки. К концу августа их провели всего два. К тому моменту уже уничтожили тонну продуктов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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