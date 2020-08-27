Причиной задымления в шахте Кушвы стало короткое замыкание

Прокуратура Кушвы организовала проверку из-за утреннего ЧП на шахте «Южная» Высокогорского горно-обогатительного комбината. По данным надзорного ведомства, причиной задымления в стволе шахты стало короткое замыкание силового кабеля. Загазованность была устранена через два часа после происшествия.

Напомним, из шахты были эвакуированы 175 горняков. Пострадавших нет. Тем не менее прокуратура оценит, как на предприятии соблюдаются правила охраны труда. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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