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Четверг, 27 августа 2020, 09:14 мск

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В Кушве эвакуировали 175 рабочих из задымленной шахты

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В шахте «Южная» Высокогорского горно-обогатительного комбината в Кушве сегодня утром около 8:20 произошло задымление. По данным регионального управления МЧС, из ствола шахты эвакуировано 175 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

По предварительной информации, задымление произошло на отметке минус 480 метров. Сейчас на месте работают 10 горноспасателей. Они проводят обследование, чтобы выяснить причину задымления. Работа шахты временно приостановлена.

Кушва, Ангелина Сергеева

Кушва. Другие новости 27.08.20

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