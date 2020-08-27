В Кушве эвакуировали 175 рабочих из задымленной шахты

В шахте «Южная» Высокогорского горно-обогатительного комбината в Кушве сегодня утром около 8:20 произошло задымление. По данным регионального управления МЧС, из ствола шахты эвакуировано 175 человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

По предварительной информации, задымление произошло на отметке минус 480 метров. Сейчас на месте работают 10 горноспасателей. Они проводят обследование, чтобы выяснить причину задымления. Работа шахты временно приостановлена.

Кушва, Ангелина Сергеева

Кушва. Другие новости 27.08.20

США вводит санкции против НИИ из екатеринбургского военного городка. / Рабочий, получивший ожоги на производстве в Асбесте, скончался. / В Нижнем Тагиле ограбили бутик Elena Furs: воры вынесли сейф и 107 шуб (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»