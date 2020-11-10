На шахте в Кушве ученик бурильщика погиб под колесами вагонетки. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Кушвы начала проверку после несчастного случая на шахте «Южная» Высокогорского ГОК. Во время производственных работ погиб ученик бурильщика. Он упал в открытое окно под проходящий железнодорожный состав из вагонеток и получил смертельные травмы. ЧП случилось 6 ноября, в 10:50, на горизонте 240 метров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После смерти работника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас надзорный орган выясняет, кто присутствовал на месте трагедии и по чьей вине была нарушена техника безопасности.
Добавим, что в августе этого года в шахте «Южная» из-за короткого замыкания случилось задымление, в результате которого были эвакуированы 175 рабочих. Пострадавших в результате инцидента не было. Но прокуратура проверяла, как на предприятии соблюдаются правила охраны труда.
Кушва, Ангелина Сергеева
Кушва. Другие новости 10.11.20
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