Сентябрьский забег «Кросс наций» в Екатеринбурге отменен

Свердловский оперативный штаб принял решение отменить массовый забег «Кросс наций», который планировался 19 сентября в Екатеринбурге. Об этом на брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

По словам чиновника, сентябрь станет самым сложным месяцем в плане рисков развития заболеваемости Covid-19, так как в нем сходятся несколько факторов: начало учебного года, возвращение людей из отпусков, открытие кинозалов и театров. Также власти пока не определили дату начала полноценного функционирования детских садов (сейчас ДОУ заполняются только на 50%), но намерены поднять этот вопрос в ближайшее время.

«Сейчас мы находимся в позитивном тренде. У нас ежедневно фиксируется снижение заболеваемости ковидом как на дому, так и в стационарах. Эта тенденция разгружает лечебные учреждения и дает возможность возвращаться к плановой медицинской помощи. Сейчас мы подошли к третьему этапу снятия ограничений. Но прошу понять, если мы сделаем это одновременно, то может сложиться неблагоприятная ситуация [с заболеваемостью коронавирусом]. Многое будет зависеть от организации школ, педагогов, самих учеников, настроя родителей», – отметил Павел Креков.

Он подчеркнул, что в Свердловской области уже началась вакцинация от гриппа, а в середине октября планируется начать ставить прививки от коронавируса.

«Я не могу сейчас сказать, какая у нас будет вакцина от ковида. Их разрабатывается несколько видов, возможно, будет выбор. Процесс вакцинации от коронавируса продлится с октября по декабрь. С учетом того, что реальный популяционный эффект от вакцины наступит примерно через месяц, я надеюсь что к концу января мы окажемся в ситуации, когда можно будет с облегчением снять маски», – прокомментировал вице-губернатор.

Креков также подчеркнул, что случаев повторного заболевания коронавирусом в Свердловской области не зафиксировано. По его словам, при проверке подозрений на повторное заражение Covid-19 в других регионах чаще всего обнаруживалось, что речь шла не о новом случае заболевания, а о старом недолеченном.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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