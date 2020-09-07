Правительство Свердловской области потратит миллионы на «Кросс нации», который отменили

Свердловская область потратит 5,7 млн рублей на «Кросс нации», который отменили из-за пандемии. Три лота касаются закупок футболок, на них уйдет 3,54 млн рублей, остальная сумма – это организация забега в Екатеринбурге. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Екатеринбургерная».

Интересно, что потратиться на старты было решено уже после того, как было заявлено об их отмене. Как передает корреспондент «Нового Дня», все закупки разместил ГАУ СО «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий». Первое извещение опубликовано 27 августа – в тот же день, когда вице-губернатор Павел Креков публично заявил об отмене «Кросса нации». Сегодня, 7 сентября, был подписан протокол подведения итогов запроса предложений, была подана только одна заявка – от ООО «Компания «Новый цвет», ее признали победителем, за свою работу фирма попросила 2 миллиона 150 тысяч рублей. Заявки на сувенирные футболки проходят как закупка у единственного поставщика. Всего необходимо 12 тысяч футболок, по 295 рублей за штуку.

«Процедура закупок на изготовление сувенирной продукции к «Кроссу нации» была размещена до его официальной отмены, а именно с 26 августа по 1 сентября. Документ об отмене физкультурного мероприятия вышел 2 сентября. Процедура закупки не подлежит прерыванию, поэтому после заключения договора он будет сразу же расторгнут по соглашению сторон. Никаких финансовых обязательств стороны друг перед другом нести не будут», – прокомментировал Сергей Константинов, директор ГАУ Свердловской области Центр спортивных мероприятий. Что будет с закупкой организации соревнования, не сообщается. Также ГАУ не указывает, почему ООО «Компания «Новый цвет» добровольно откажется от получения финансирования.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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