Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 25 сентября по 30 октября

Финальные игры VII Всероссийской летней Универсиады пройдут в Екатеринбурге с 25 сентября по 30 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Официальные церемонии открытия и закрытия игр состоятся на стадионе «Калининец». Соревнования расписали по нескольким площадкам: бадминтон – спортивная школа «Виктория»; бокс – манеж УрФУ; волейбол – игровые залы УрГЭУ, УрФУ, УрГПУ и ДИВСа; гандбол – УрФУ; дзюдо, самбо и тхэквондо – спортивный клуб «Родина»; легкая атлетика и плавание – «Калининец»; настольный теннис – спорткомплекс «Луч»; регби – стадион УрФУ; спортивное ориентирование – лыжная база екатеринбургского филиала ЦСКА, шахматы – УрГЭУ.

Председателем оргкомитета назначен замгубернатора Павел Креков, зампредседателя – министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт.

Напомним, летняя Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге в июле и августе, но ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции ее перенесли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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