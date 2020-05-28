Минспорта: Универсиаду в Екатеринбурге перенесут на более поздний срок

Летняя Универсиада, которая должна пройти в Екатеринбурге, будет перенесена на более поздний срок в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщает министерство спорта РФ. Речь идет о VII Всероссийской летней Универсиаде, которая была запланирована на июль и август этого года. Новый срок – сентябрь и октябрь 2020-го.

Напомним, что Международная федерация студенческого спорта отказалась от названия «Универсиада» – на последней генассамблее организации в Турине было решено переименовать ее во Всемирные студенческие игры. Они пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Активная стадия подготовки к ним должна начаться с 1 июня 2020 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.05.20

Пограничники объяснили, почему не боятся коронавируса (ВИДЕО). / Справки, маски, дистанция: как будут работать детские лагеря этим летом. / Опубликован законопроект об «алкогольных» полномочиях Куйвашева (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»