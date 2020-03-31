Куйвашев снова отложил подготовку к Универсиаде-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова изменил сроки разработки комплексной программы подготовки к проведению Универсиады (Всемирных студенческих игр) 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона подписал распоряжение, которым сдвинул срок подготовки программы с 1 апреля на 1 июня 2020 года. Ранее срок был сдвинут с 29 ноября 2019 года на 1 апреля 2020 года.

Напомним, в январе этого года FISU сделала официальное заявление, что международная федерация вовсе отказалась от такого названия, как «Универсиада». На генассамблее организации в Турине было решено переименовать ее во Всемирные студенческие игры.

В феврале FISU не согласовала строительство трех многофункциональных комплексов в будущей деревне Универсиады в Екатеринбурге. Предполагалось, что после проведения студенческих соревнований эти объекты будут переданы УрФУ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

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