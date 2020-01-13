Универсиады в Екатеринбурге не будет. Вместо этого проведут ВСИ

В Екатеринбурге в 2023 году не будут проводить Универсиаду. Это следует из официального заявления FISU. Дело в том, что международная федерация вовсе отказалась от такого названия, как «Универсиада». На последней генассамблее организации в Турине было решено переименовать ее во Всемирные студенческие игры.

«Новый логотип и новое название обеспечивают прозрачность, узнаваемость бренда. В международной федерации состоят более 170 стран, мы – головная организация для их национальных и континентальных мероприятий, вместе мы создаем единый мир университетского спорта», – прокомментировал решение генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.20

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