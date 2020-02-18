FISU не согласовала проект деревни Универсиады в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство трех многофункциональных комплексов в будущей деревне Универсиады в Екатеринбурге. Предполагалось, что после проведения студенческих соревнований эти объекты будут переданы УрФУ.

Как сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, эта ситуация вчера обсуждалась на совещании с федеральными министрами. «Мы не можем строить эти корпуса за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде. Обратился к Валерию Николаевичу (Фалькову – министру науки и высшего образования РФ, – прим. ред.) за содействием в финансировании строительства трех учебных корпусов для УрФУ в «Новокольцовском». Ведь наша идея была в том, чтобы эти корпуса и комфортные общежития стали наследием Универсиады для главного вуза региона», – написал губернатор.

На встрече в Москве также обсудили вопрос возврата средств, которые Свердловская область вложит в подготовку к Универсиаде. По словам Куйвашева, регион уже направил свои предложения в Минфин России по механизмам финансирования и возмещения затрат. «До начала игр остается все меньше времени, а объем вложений немалый, поэтому нам необходима поддержка», – подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее источники «Нового Дня» рассказывали, что общая смета на организацию Универсиады в Екатеринбурге, по последним данным, превышает 86 миллиардов рублей. То, что будет потрачено из бюджета региона, вернется, весьма вероятно, только через два года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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