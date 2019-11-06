Срок разработки программы по подготовке к Универсиаде сдвинули с ноября на апрель

Губернатор Евгений Куйвашев изменил сроки разработки комплексной программы подготовки к проведению Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор подписал распоряжение, которым сдвинул срок подготовки программы с 29 ноября 2019 года на 1 апреля 2020 года. Основным заказчиком-координатором остается областное министерство физкультуры и спорта, контроль возложен на замгубернатора Павла Крекова.

Напомним, на заседании правительства 24 октября МУГИСО было поручено создать для Универсиады специальную Исполнительную дирекцию, внести в качестве добровольного взноса в ее имущество 10 тысяч рублей и утвердить устав организации. Тем не менее, ни в базах ФНС, ни в системе Seldon.Basis такая организация пока не числится. Ранее по такой же схеме была создана Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023.

24 октября на заседании правительства министр финансов Галина Кулаченко анонсировала изменения в бюджет 2019 года, согласно которым дирекция по строительству получит первый бюджетный транш – 350 млн рублей. Между тем, недавно стала известна полная сумма расходов на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с документами об источниках финансирования, общая смета, по последним данным, превышает 86 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

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