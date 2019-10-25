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Пятница, 25 октября 2019, 10:18 мск

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Найти руководителя Исполнительной дирекции Универсиады-2023 должны к 4 ноября

Областному министерству физкультуры и спорта поручено в срок до 4 ноября представить в МУГИСО предложения по кандидатам на руководящие посты во вновь создаваемой Исполнительной дирекции Универсиады-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении правительства за подписью губернатора Куйвашева. На МУГИСО возложены организационные функции: оно должно выступить учредителем дирекции от имени Свердловской области, внести в качестве добровольного взноса в ее имущество 10 тысяч рублей и утвердить устав организации.

Напомним, ранее по такой же схеме была создана Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023, ее генеральным директором назначен Данил Значков, в прошлом гендиректор ООО «Синара-Девелопмент Проект». Добавим, что вчера на заседании правительства министр финансов Галина Кулаченко анонсировала изменения в бюджет 2019 года, согласно которым дирекция по строительству получит первый бюджетный транш – 350 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Универсиада - 2023

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Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Универсиада - 2023,