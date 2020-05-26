Куйвашев изменил сроки подготовки Универсиады в третий раз

Губернатор Евгений Куйвашев уже в третий раз перенес сроки разработки комплексной программы подготовки к проведению Универсиады (Всемирных студенческих игр) 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава региона подписал распоряжение, которым сдвинул срок подготовки программы с 1 июня на 1 июля 2020 года. Ранее срок был сдвинут с 29 ноября 2019 года на 1 апреля 2020 года, а потом – с 1 апреля на 1 июня.

Между тем областной министр строительства Михаил Волков на недавнем брифинге заявил, что те объекты Универсиады, которые уже начали строить, из-за пандемии коронавируса не пострадали. В частности, это касается объектов, которые вошли в госпрограмму Свердловской области. «Это и здание академии Николая Карполя, и дворец самбо в Верхней Пышме», – заявил министр на прошлой неделе. При этом он отметил, что строительство объектов деревни Универсиады пока не начато, на данный момент там ведется проектирование и инженерная подготовка территории в виде изысканий. Затем нужно дождаться результатов госэкспертизы проектной документации на общежития.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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