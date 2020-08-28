Автовладельцы, бросающие машины у помоек, мешают вывозу мусора. Их предлагают наказывать рублем

Автовладельцы, оставляющие свои машины вблизи контейнеров для сбора ТКО, не только лишают своих соседей права на своевременный вывоз мусора, но и заставляют регоператоров нести дополнительные расходы. Как с этим бороться – пока не решено. Но возможно, что в обозримом будущем это может стать причиной повышения тарифов на вывоз мусора.

Как сообщили «Новому Дню» в ЕМУП «Спецавтобаза», только в Екатеринбурге предприятие ежедневно сталкивается с 200 случаями преграждения путей к контейнерным площадкам. Это приводит к сбою графика вывоза твердых коммунальных отходов. Переполненные мусорные баки вызывают недовольство у жителей многоквартирных домов.

В «Спецавтобазе» рассказали, что все случаи, когда спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных машин, фиксируются: для этого у всех водителей мусоровозов есть фотоаппараты. Материалы передаются в управляющие компании и ТСЖ для дальнейшей работы с жильцами, так как обязанность по предоставлению беспрепятственного доступа к контейнерным площадкам лежит на собственниках. Но практика показывает, что ни предупреждающие таблички, ни разговоры с владельцами автомобилей результата практически не приносят. Один из ярких примеров, где регулярно возникают проблемы, – девятиэтажный дом по ул. Репина, 93 в Верх-Исетском районе. Только этим летом мусоровозам не удавалось выгрузить мусорные баки по расписанию 17 раз. Аналогичная ситуация и в пятиэтажке по ул. Аптекарская, 50а в районе Вторчермет: с июня – 14 случаев.

«Если не получилось вывезти отходы по графику, мусоровозу в течение дня приходится повторно заезжать на площадку. Из-за этого региональный оператор несет затраты, в первую очередь, временные: спецтехника должна успеть объехать все места сбора в соответствии с маршрутным заданием и вывезти мусор на полигон. Но главная проблема для нас – это жалобы жителей на переполненные контейнеры», – говорит начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Антонов.

Между тем повторные заезды – это серьезные затраты для регоператора. Уже сейчас в некоторых регионах задумываются над тем, как перевоспитать автовладельцев или возместить регоператорам непредвиденные расходы.

Депутат ЕГД Александр Колесников подтвердил «Новому Дню», что проблема брошенных у помоек автомобилей актуальна для Екатеринбурга, но однозначного видения, как ее решить, у него пока нет. Депутат уверен, что штрафы за парковку в неположенном месте нужно увеличить, но непонятно, кто будет за этим следить. Один из вариантов – квартальные инспекторы. «Квартальные получают копейки, но это их работа. Может, они должны получать долю, как было у приставов раньше, чтобы было эффективнее? Есть ещё ППС, участковые, почему бы их не озадачить?», – рассуждает Колесников.

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области уточнили, что автовладельцы, паркующиеся у контейнеров, – не только екатеринбургская проблема. Блокируют работу мусорщиков и в других городах региона. При этом в ведомстве подчеркнули, что наказывать рублем можно не только с помощью ужесточения административных штрафов для водителей, но и другим способом – по суду взимать с нарушителей деньги, потраченные на дополнительный вывоз мусора. В зависимости от пробега автомобиля, одна такая дополнительная поездка может стоить от 500 рублей до 3-4 тысяч рублей. К такой практике уже намерены обратиться в некоторых регионах России. Как поступят в Екатеринбурге, во многом зависит от местных законотворцев.

Не исключено, что впоследствии все дополнительные логистические затраты могут быть заложены в тариф – обосновывая его, региональные операторы обязательно прикладывают транспортные схемы, в том числе по дополнительным выездам. Это значит, что заплатить за тех, кто паркуется, как попало, придётся и добросовестным гражданам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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