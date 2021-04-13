В Екатеринбурге открыли пункт приема и переработки старых шин

В Екатеринбурге открыли пункт приема старых автомобильных шин. Сдать комплект из четырех ненужных покрышек можно будет за небольшую плату – от 190 до 340 для легковушек, от 280 до 680 для грузовиков. Это дешевле, чем сдать шины в большинстве шиномонтажных мастерских, где, как правило, за одно колесо берут около 150 рублей. Принимать шины будет ЕМУП «Спецавтобаза» на собственной площадке на улице Посадской, 3. Сдать покрышки сможет любой желающий.

«Вопрос утилизации отработавших свой срок автомобильных покрышек назрел давно. Чаще всего люди оставляют их на контейнерных площадках или в мастерских. Зачастую автосервисы берут за шины деньги, но в итоге оставляют их на контейнерных площадках или выкидывают на стихийные свалки, – пояснили в пресс-службе предприятия, уточнив, что шины – это не твердые коммунальные отходы, поэтому регоператор по обращению с мусором не вывозит их. – Они имеют четвертый класс опасности и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами, поскольку токсичны».

Как пояснили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», покрышки отправят на переработку – их измельчат в крошку, которая применяется при строительстве и ремонте дорог, изготовлении кровельной гидроизоляции, резиновых изделий для автомобилей, например, ковриков или брызговиков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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