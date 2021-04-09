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Пятница, 9 апреля 2021, 14:35 мск

Новости Екатеринбург

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Орлов обещал «серьезно заняться» экологией. Что это значит?

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал заняться экологией на новом посту. Об этом он сказал, отвечая на вопрос «Нового Дня» на своей первой пресс-конференции. Правда, судя по ответу мэра, представления о том, что нужно городу с точки зрения экологии, расходятся, например, с тем, чего просят экологи, общественники и экоактивисты.

«Что касается экологии, злободневный вопрос – я знаю не понаслышке, работая в правительстве Свердловской области. Я последние четыре с половиной года как раз эти вопросы курировал. В первую очередь это касалось крупных промпредприятий, объектов и городов, которые на особом федеральном контроле – Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск. У нас, к счастью, вынесена большая часть предприятий за пределы города – сегодня основной источник загрязнения атмосферного воздуха это все-таки транспорт, личный, общественный, грузовой. Возвращаясь к предыдущему вопросу про платные парковки [имеется в виду ужесточение работы с платными парковками, ограничение на въезд в центр города некоторых видов транспорта и так далее], проведение таких мероприятий позволит на экологическую ситуацию повлиять. Уборка и содержание улично-дорожной сети тоже влияет на экологию. Понятно, что мы живем в окружении заводов… Роза ветров… Мы все прелести на себе ощущаем… Конечно, вопросами экологии необходимо заниматься более серьезно, будем заниматься серьезно», – сказал Орлов.

Однако очевидно, что одними ограничениями для автомобилистов ситуацию с экологической обстановкой в Екатеринбурге не исправишь. Загрязненный выхлопами автомобилей воздух – это лишь часть проблемы. К тому же не все производства вынесены за черту города, и, например, жители Вторчермета до сих пор жалуются на запахи с местных промплощадок.

Требует пристального внимания новых городских властей и ситуация с водой. Ее качество, жесткость, цвет и запах стали антибрендом Екатеринбурга. Ранее специалисты Счетной палаты РФ признали уральскую питьевую воду самой грязной в стране. На днях представители одной из непарламентских партий объявили екатеринбургский Водоканал одним из загрязнителей свердловских рек. При этом сам Алексей Орлов, отвечая на вопрос об аудите предприятия и возможной передаче его в концессию, признал, что у МУПа есть проблемы с очистными сооружениями.

Не менее важна работа с отходами – и с коммунальными, и со строительными, и с опасными. К последним относятся батарейки, ртутные лампы, градусники, а также автомобильные шины. «Новый День» уже писал, что бюджет города сократил траты на прием опасных отходов у населения, в результате чего к февралю весь оплаченный из муниципальной казны лимит был исчерпан, и МУП комплексного решения проблем промышленных отходов было вынуждено прекратить принимать у населения отработанные элементы питания и лампы. В комитете по экологии предложили людям сдавать эти отходы самостоятельно и за свой счет.

Ситуация с шинами еще плачевнее – в городе нет централизованной сети пунктов приема, как правило, автомобилисты сдают их в шиномонтажки по 150-200 рублей за штуку, а недобросовестные предприниматели просто выгружают шины на контейнерные площадки. Мусорный регоператор не вывозит эти отходы, потому что они не относятся к твердым коммунальным и не подлежат захоронению на полигоне, как итог – захламленные токсичными отходами дворы.

Еще одна важная проблема – организация раздельного сбора бытовых отходов. В Екатеринбурге несколько лет назад стояли отдельные урны для пластика, бумаги, металла, но в итоге от них отказались, и теперь с городских улиц все собирается в одну кучу и вывозится на полигон, который и так вскоре будет заполнен. Введение повсеместного раздельного сбора могло бы сильно упростить ситуацию, но пока городские власти не предпринимают активных усилий, чтобы весь город перешел на сбор мусора в две корзины (сортируемые и несортируемые отходы).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.21

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