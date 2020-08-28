Куйвашев полностью открыл детские сады и бани

Губернатор Евгений Куйвашев внес очередные изменения в свой указ об антиковидных мерах. Документ опубликован на официальной странице правовой информации и в Instagram губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с завтрашнего дня могут открыться на полную мощность муниципальные детские сады. Частным садикам можно будет работать с загрузкой 50%. В то же время в оперштабе уточняют, что разрешение на полноценную работу муниципальных детских садов не означает их одномоментного автоматического открытия. «Дошкольным образовательным учреждениям может понадобиться время на подготовку помещений и сотрудников, а родителям и детям – на получение необходимых справок. Поэтому все решения о старте приема дошкольников в конкретные детские сады могут быть индивидуальными», – сообщили в штабе.

Также в новом указе закреплена дата 9 сентября – как день открытия театров, кинотеатров и концертных залов (с заполняемостью не более 50%). Напомним, ранее губернатор уже обещал открыть культурные учреждения именно с этого дня.

Еще одна корректировка касается разрешения на работу общественных бань на территории Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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