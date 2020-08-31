В Екатеринбурге тушат пожар на хлебокомбинате «Смак» (ФОТО)

Сегодня утром произошло возгорание на хлебокомбинате «Смак». По предварительным данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха. Есть опасность, что пламя может перейти на кровлю.

На месте инцидента работает 14 единиц техники и 46 человек. Пока огонь не локализован.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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