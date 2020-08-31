Пожар на «Смаке» потушили. Дефицит хлеба городу не грозит (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники МЧС справились с открытым огнем на хлебокомбинате «Смак».

Пожар на «Смаке»

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 800 кв. м, произошло частичное обрушение кровли цеха. В здании цеха находилось масло для розжига печей, огнеборцы приняли все меры и не допустили его возгорания.

В тушении пожара были задействованы 18 единиц техники, 83 человека. Для мониторинга ситуации в зоне пожара использовали беспилотник МЧС России. Руководил тушением пожара лично начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

Предварительно пожар возник в коробах, где проходят кабели. По этим коробам огонь быстро добрался до чердака. Распространению огня способствовали конструктивные особенности здания 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками.

В областном министерстве АПК и потребительского рынка сообщили, что временная остановка части производства комбината «Смак» не повлияет на обеспечение хлебом социальных учреждений и магазинов Екатеринбурга и региона. На предприятии из-за пожара частично пострадал цех хлебобулочных изделий и мелкоштучного товара. Но, по оценке руководства «Смака», часть производства будет запущена уже в ближайшее время.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня около 9 часов утра. До прибытия пожарных эвакуировали 250 человек, информации о пострадавших не поступало.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

Студентов-медиков снимут с занятий – они будут ставить гражданам прививки от гриппа. / В Свердловской области – 119 новых случаев коронавируса. / Александров, обвиняемый в расстреле двух девушек на Уктусе, признал вину в полном объеме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»