Чемпионат Европы по самбо перенесли на конец ноября

Губернатор Евгений Куйвашев изменил дату проведения Чемпионата Европы по самбо, который должен был пройти в Екатеринбурге в сентябре этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая дата проведения соревнований – с 23 по 29 ноября.

Напомним, на прошлой неделе губернатор перенес еще одно спортивное мероприятие. Всероссийская летняя Универсиада пройдет осенью – с 25 сентября по 30 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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