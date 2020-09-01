Под суд пойдут интернет-наркодилеры, чей оборот торговли превысил 12 биткоинов

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении трех граждан, которые обвиняются в создании интернет-магазина по торговле наркотиками Vdrova.biz.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, наркодилеры действовали в Екатеринбурге, Реже, Каменске-Уральском и в поселке Гусева Белоярского района. В организации ОПГ подозревается гражданин Валиулин, а в соучастии – два его сообщника – Клещев и Чащин, все ранее судимые.

Роли в группировке были распределены. На одного из соучастников были возложены обязанности «оператора»: он через интернет координировал действия закладчика. Тот, в свою очередь, хранил наркотики, расфасовывал их и помещал в тайники. Для вербовки участников преступной группы использовался мессенджер Telegram. Продавали наркотики через сайт, где для потребителей размещалась информация о наименовании криминального товара, его весе и цене.

«Вырученные от торговли деньги поступали на криптовалютные биткоин-счета, подконтрольные организатору ОПГ. Общий нелегальный оборот средств с января 2019 по январь 2020 года составил 12,0109247 биткоинов, что эквивалентно примерно 140 281 доллару США или примерно 10,5 миллионам рублей. В целях конспирации участники группы общались между собой только по сети, избегая встреч, лично были знакомы только «оператор» и закладчик. Сыщики обнаружили 36 тайников на территории Свердловской области с уже готовым товаром, а также склад в гараже, где наркотики хранились в нерасфасованном виде. Их количества хватило бы еще примерно для 150 тайников. По уголовному делу органами внутренних дел проведено 5 физико-химических и дактилоскопических, 15 физико-химических судебных, 1 программно-техническая, 1 технико-криминалистическая судебные экспертизы, проведено свыше 200 следственных и процессуальных действий», – рассказал полковник Горелых.

Наркодилерам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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