«Уральские авиалинии» дарят скидку за скачивание своего мобильного приложения

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает акцию для новых пользователей мобильного приложения. Теперь при первом скачивании приложения Uralairlines на смартфон пользователь сможет воспользоваться промокодом Uralapp со скидкой 10% на будущий полет.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, достаточно выбрать направление для путешествия и применить промокод при покупке билета. Промокод действителен в течение 30 дней с даты установки приложения в Appstore или GooglePlay. Кроме того, в мобильном приложении можно вместе с покупкой авиабилета купить страховой полис Anticovid, который действует в течение 14 дней с даты перелета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.09.20

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